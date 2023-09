Foi uma autêntica chuva de golos. No jogo grande da noite de Champions, o Bayern de Munique venceu o Manchester United por 4-3.

A jogar em casa, a equipa bávara chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Sané (28m) e Gnabry (32m), e no segundo tempo soube resistir à reação do Manchester United, que teve os portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot de início. Hojlund reduziu para os «Red Devils», aos 49m, Harry Kane repôs distâncias, aos 53m, e, já perto do final, um bis do ex-portista Casemiro e um golo de Tel fizeram um resultado, que dá aos campeões alemães a liderança no Grupo A, onde mais cedo se registou um empate entre Galatasaray e Copenhaga.

Já no Grupo B, o destaque vai para o Arsenal que recebeu e goleou o PSV, por 4-0, num jogo em que Fábio Vieira entrou aos 69m e em que Cédric não saiu do banco dos «Gunners». Saka (8m), Trossard (20m), Gabriel Jesus (38m) e Odegaard (70m) fizeram os golos dos londrinos, que lideram um grupo em que o Sevilha recebeu e empatou com o Lens a uma bola. Ocampos (9m) e Fulgini (24m) fizeram ainda na primeira parte os golos que estabeleceram o resultado final.