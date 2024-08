Os apuramentos de Salzburgo, Sparta Praga e Young Boys para a fase de liga da Liga dos Campeões 2024/2025, na noite de terça-feira, conferiram maior definição aos potes para o sorteio de quinta-feira.

A mais importante competição europeia de clubes, que esta época sofre alterações no número de clubes (32 para 36) e no formato, tem nesta altura quatro vagas em aberto, a definir na noite desta quarta-feira.

Quanto aos clubes portugueses, o Benfica já tem como certa a presença no pote 2 e o Sporting ocupa o pote 3. E os potes 1 e 2 já estão selados.

Em aberto estão quatro lugares, entre os potes 3 e 4, a apurar nos duelos desta tarde/noite da 2.ª mão do play-off: Qarabag-Dínamo Zagreb (17h45), Estrela Vermelha-Bodo/Glimt (20h00), Slavia Praga-Lille (20h00) e Slovan Bratislava-Midtjylland (20h00). Na primeira mão, o Dínamo venceu por 3-0, o Bodo/Glimt por 2-1, o Lille por 2-0 e houve empate no Midtjylland-Slovan (1-1).

POTES PARA O SORTEIO

Pote 1

- Manchester City

- Bayern Munique

- Real Madrid

- PSG

- Liverpool

- Inter de Milão

- Borussia Dortmund

- Leipzig

- Barcelona

Pote 2

- Bayer Leverkusen

- Atlético Madrid

- Atalanta

- Juventus

- BENFICA

- Arsenal

- Club Brugge

- Shakhtar Donetsk

- AC Milan

Pote 3 (3 lugares por definir)

- Feyenoord

- SPORTING

- PSV Eindhoven

- Salzburgo

- Young Boys

- Celtic

- Vencedor do Slavia Praga-Lille

- Vencedor do Dínamo Zagreb-Qarabag

- Vencedor do Estrela Vermelha-Bodo/Glimt?

- Vencedor do Slovan Bratislava-Midtjylland?

Pote 4 (1 lugar por definir)

- Mónaco

- Sparta Praga

- Aston Villa

- Bolonha

- Girona

- Estugarda

- Sturm Graz

- Brest

- Vencedor do Estrela Vermelha-Bodo/Glimt?

- Vencedor do Slovan Bratislava-Midtjylland?

Quanto ao que falta definir, uma coisa é certa: os vencedores das eliminatórias entre Dínamo Zagreb e Qarabag e entre Lille e Slavia de Praga irão sempre ocupar duas das três vagas por fechar no pote 3. Já os vencedores das eliminatórias entre Estrela e Bodo/Glimt e entre Slovan e Midtjylland irão para o pote 3 ou 4, mediante o clube que seja apurado. Isto porque os quatro potes são definidos com base no coeficiente individual do clube no início da época, exceção feita ao vencedor da Champions, que é o primeiro cabeça-de-série no pote 1, seja qual for o seu coeficiente.

De recordar que, no formato desta época, deixa de haver grupos como até então, havendo uma única fase de liga. Cada clube vai fazer, não seis, mas sim oito jogos, contra oito adversários diferentes. Cada clube é sorteado para defrontar dois adversários de cada um dos quatro potes, fazendo um jogo em casa e um fora contra um clube de cada pote.

De notar ainda que, nesta fase de liga, nenhum clube pode defrontar adversários do próprio país, podendo ser sorteado apenas contra um máximo de dois clubes do mesmo país. Para exemplificar, se o Benfica (pote 2), apanhasse Bayern Munique e Leipzig do pote 1, já não poderia defrontar o Borussia Dortmund.

As equipas que acabarem entre o 1.º e o 8.º lugar apuram-se automaticamente para os oitavos de final. Já as equipas apuradas entre o 9.º e o 24.º lugar apuram-se para um play-off, que se vai jogar a duas mãos, para disputar o acesso aos oitavos de final e fechar o lote de 16 clubes nessa fase. Quem ficar do 25.º ao 36.º lugar na fase de liga, é eliminado das competições europeias.

