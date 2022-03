Ajax e Benfica vão defrontar-se esta noite e, à semelhança do que aconteceu na Luz, a equipa visitante vai usar o equipamento alternativo.

Ora, neste caso, e segundo revelou o Ajax nas redes sociais, as águias vão entrar em campo com camisolas… da época passada. O traje negro foi o eleito para o duelo da Champions, enquanto os neerlandeses vão vestir as tradicionais cores vermelhas e brancas.

De notar que o equipamento principal do Benfica é vermelho, enquanto o segundo é branco. A equipa da Luz tem um terceiro traje, que inclusive já usou na Champions, em Moscovo, com riscas cinzentas na frente.