José Mourinho tem preocupações acrescidas para o embate do Benfica com o Real Madrid. O defesa-central Nicolás Otamendi e o lateral-esquerdo Samuel Dahl, habituais titulares na defesa encarnada, estão em risco para o jogo da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Tanto o argentino como o sueco já viram dois cartões amarelos na Champions e, caso recebam o terceiro, vão falhar a partida no Bernabéu, a 25 de fevereiro.

Há ainda um terceiro nome em risco de suspensão no Benfica. Dodi Lukebakio, que disputou apenas três jogos nesta Liga dos Campeões, viu amarelo frente ao Newcastle e Bayer Leverkusen. O extremo belga já recuperou da lesão que sofreu em novembro com a seleção e entra nas contas para defrontar o Real Madrid.

Do outro lado, Álvaro Arbeloa também tem motivos para estar preocupado. Além de Jude Bellingham, que recupera de lesão e está fora dos duelos do play-off da Champions, também o ex-Benfica Álvaro Carreras, o central Dean Huijsen e o médio Aurélien Tchouaméni estão «à bica». Por sua vez, o central Raúl Asencio e o extremo Rodrygo são baixas por terem sido expulsos na Luz.

O Benfica recebe o Real Madrid esta terça-feira, num jogo marcado para as 20h00.