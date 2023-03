Andrea Pirlo teceu rasgados elogios ao Benfica, ao comentar o sorteio da Liga dos Campeões, que coloca os encarnados a disputarem com o Inter de Milão os quartos de final da competição.

«O Benfica é a surpresa da época. Devem ser vistos com cautela e não podem ser subestimados. Roger Schmidt colocou o Benfica a praticar um futebol intenso e dinâmico, com um ritmo alto e brilhante, mas Simone Inzaghi tem uma equipa de alto nível e pode afirmar-se contra qualquer adversário», referiu o antigo internacional italiano e ex-jogador, entre outros clubes, do Inter em entrevista à Gazzetta dello Sport.

O atual treinador dos turcos do Karagumruk falou também sobre outros técnicos com quem trabalhou e apontou alguns bons exemplos.

«Aprendi com todos. No entanto, penso com a minha cabeça e faço uma síntese de todas as experiências. O número um é Ancelotti, pela sua qualidade humana e técnica. Ele conseguiu mais vitórias do que os outros em todos os campeonatos, mas como podem colocá-lo à frente de Lippi, Conte ou Allegri? São treinadores diferentes. Quem ganha é que manda», salientou na mesma entrevista, acrescentando sobre um possível regresso a Itália: «Se um clube de elite como a Juventus me ligasse... Era fácil. As relações estão bem, mantenho-me em contato com Andrea Agnelli. Há um apreço mútuo.»

O Benfica recebe o Inter a 11 de abril, no Estádio da Luz, no jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. A segunda mão está marcada para 19 de abril, no Giuseppe Meazza.