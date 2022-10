Declarações de Fredrik Aursnes, jogador do Benfica, em declarações na flash interview à Eleven Sports, após o empate (1-1) com o PSG no Parque dos Príncipes:

«[Surpreendido por estar no onze?] Sim, um pouco, mas estou sempre pronto. Foi bom começar o jogo.

[Jogou numa posição que não é habitual] Senti-me confortável durante o jogo, é um pouco uma posição nova para mim. Acho que estive bem e fiz o meu melhor.

[Enzo e João Mário pediram-lhe para fechar mais no meio] Foi bom para a equipa ter mais um jogador no meio-campo, para aguentar mais a bola. Sou mais posicional. Foi um bom ponto.

[Só falta um ponto para o Benfica se qualificar para os oitavos] Temos de pensar jogo a jogo. Agora temos a Taça, depois a Liga e depois a Liga dos Campeões.»