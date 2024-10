Declarações do jogador do Benfica, Alexander Bah, à SportTV, após a vitória por 4-0 ante o Atlético de Madrid, em jogo da 2.ª jornada da fase de liga da Champions:

[Regresso com golo:] «Foi um bom regresso, estou feliz por estar de volta e mais feliz pelos três pontos. Foi um jogo importante. É uma noite mágica aqui no nosso estádio, os nossos adeptos ajudaram-nos muito, a atmosfera foi especial e estamos felizes.»

[Se a equipa está mais feliz com Bruno Lage:] «É difícil dizer, não sei se é uma equipa mais feliz, mas as ideias que tem são muito boas, adaptámo-nos rapidamente, estamos no bom caminho, 4-0 não é normal contra o Atlético.»

[O que o Benfica pode fazer na Champions:] «Vamos ver, é jogo a jogo, mas a Liga dos Campeões é sempre especial.»

[Palavra aos adeptos:] «Obrigado, é uma só palavra, mas significa muito para nós.»