O Benfica partiu esta manhã com destino a Paris, onde na terça-feira defronta o Paris Saint-Germain, em jogo relativo à quarta jornada do Grupo H da Liga dos Campeões.

O internacional brasileiro David Neres, que foi suplente não utilizado diante do Rio Ave, não foi visto pelos jornalistas a embarcar no Aeroporto Humberto Delgado. Porém, o clube encarnados não divulgou oficialmente a convocatória.

Entre o lote de eleitos por Roger Schmidt, destaque para as presenças do defesa-central João Victor e do avançado Henrique Araújo, que no sábado alinhou pela equipa B encarnada.

Roger Schmidt faz a antevisão da partida a partir das 17h15, já em solo gaulês e acompanhado por um jogador. As águias treinam depois no Parque dos Príncipes, palco do encontro.

Os jogadores que foram vistos a embarcar:

Guarda-redes: Odysseas Vlachodimos; Helton Leite e Samuel Soares.

Defesas: Gilberto, Bah, Otamendi, António Silva, João Victor, Brooks, Grimaldo, Mihailo Ritic.

Médios: Florentino, Aursnes, Enzo, Chiquinho, João Mário e Draxler.

Avançados: Diogo Gonçalves, Rafa, Gil Dias, Petar Musa, Rodrigo Pinho, Gonçalo Ramos e Henrique Araújo.