O Benfica perdeu na visita à Real Sociedad (3-1), na quarta jornada da Liga dos Campeões, e ficou sem hipóteses de avançar à fase seguinte da competição.

A imprensa internacional é unânime em apontar que os bascos foram claramente superiores aos encarnados e deram continuidade à campanha de excelência que estão a realizar esta temporada na Champions.

Os incidentes com as tochas lançadas por adeptos do Benfica, que marcaram a partida desta quarta-feira, também foram criticados pelos jornais internacionais.

AS (Espanha)

«O Benfica, brilhante bicampeão europeu, ajoelhou-se diante de uma Real Sociedad avassaladora, que lhe deu uma lição histórica.»

«A Europa futebolística esfregou os olhos diante de tamanho festival. Defensivamente, o conjunto encarnado não sabia nem por onde lhe chegava o ar. Ficou mumificado, era um fóssil, a sua defesa defendia com os olhos. A sua agonia levou-o para a caverna do horror. Para isso contribuiu o seu treinador, que colocou Neves como lateral, algo para o qual não está preparado, e deu a Barrenetxea uma pista para brilhar. Um cervo a tirar uma soneca era mais assustador do que estas águias comidas por traças. (…) Neves era apenas mais um espectador, na linha da frente. O que é que aquele pobre homem estava a fazer ali?»

Marca (Espanha)

«A Real Sociedad voltou a superar claramente o Benfica, marcando cinco golos em apenas meia hora de jogo, embora dois deles tenham sido anulados. (...) O Benfica era um boneco nas mãos da Real.»

Mundo Deportivo (Espanha)

«A Real foi uma máquina perfeita e ganhou de forma esmagadora a um Benfica reduzido a cinzas.»

Tuttosport (Itália)

«A Real Sociedad liquida o Benfica ainda na primeira parte. (...) Os portugueses parecem não ter entrado em campo.»

L'Équipe (França)

«A Real Sociedad esmagou o desastroso Benfica, que saiu da competição (...). A Real Sociedad deu à catastrófica defesa do Benfica um início de jogo de pesadelo.»

Globoesporte (Brasil)

«Massacre basco. A Real Sociedad construiu a sua vitória no primeiro tempo. Fez 3-0 e poderia facilmente ter feito mais com uma enorme pressão. E o Benfica sucumbiu.»