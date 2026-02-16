Amar Dedic e Fredrik Aursnes foram as grandes novidades no treino do Benfica, esta segunda-feira, véspera da receção ao Real Madrid, na primeira mão do play-off da Liga dos Campeões.

O lateral-direito falhou os últimos três jogos e está a ser gerido com pinças, enquanto o médio não jogou nos Açores devido a um problema muscular. Ambos estiveram presentes nos 15 minutos abertos à comunicação social, no entanto, ainda estão em dúvida para o duelo com os «merengues».

Alexander Bah e Richard Ríos, que já tinham recuperado de lesão, também treinaram, assim como Tomás Araújo, que saiu com queixas do jogo com o Santa Clara.

Em sentido contrário, Daniel Banjaqui, Diogo Prioste, Gonçalo Oliveira, Henrique Araújo, João Rego e Joshua Wynder não subiram ao relvado e fizeram trabalho de recuperação, após terem ajudado a equipa B a vencer o Felgueiras (4-2), no sábado. Anísio Cabral e José Neto participaram nesse jogo, mas treinaram às ordens de José Mourinho, assim como Samuel Soares, que continua em integração progressiva. Ricardo Ribeiro, da equipa B, juntou-se ao lote de guarda-redes.

As únicas baixas no treino foram João Veloso e Nuno Félix, que continuam em tratamento.

Às 14h00, José Mourinho e Vangelis Pavlidis vão projetar, em conferência de imprensa, o duelo com o Real Madrid, marcado para as 20h00 de terça-feira, na Luz, com acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.