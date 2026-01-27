Benfica: Banjaqui e Anísio Cabral treinam na véspera do Real Madrid
José Mourinho voltou a chamar vários jovens jogadores ao treino da equipa principal
Num treino banhado por chuva intensa, José Mourinho promoveu a chamada de vários jovens da formação ao treino da equipa principal na véspera da receção ao Real Madrid para a última jornada da fase de Liga da Champions.
Depois da vitória folgada sobre o Estrela da Amadora, por 4-0, em que Daniel Banjaqui e Anísio Cabral assumiram protagonismo, a par de Vangelis Pavlidis e Sidny Lopes Cabral, Mourinho contou com os dois jovens adolescentes nesta terça-feira.
Além deles, José Neto (17 anos), Rodrigo Rêgo (20) e Arnas Voitinovicius (19) trabalharam com a equipa principal. Mourinho continua sem contar com os lesionados Alexander Bah, Nuno Félix, Dodi Lukebákio, Samuel Soares, Richard Ríos, Joshua Wynder e João Veloso.
O Benfica tem um duelo decisivo com o Real Madrid, numa altura em que tem apenas seis pontos somados. Mesmo vencendo, os nove pontos podem não garantir a manutenção na prova. O jogo tem acompanhamento AO VIVO com o Maisfutebol.