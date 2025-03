A FIGURA: Szczesny

Depois da inconsistência no jogo em janeiro, o guarda-redes polaco fez várias paradas de elevadíssimo nível. Logo no primeiro minuto a remate de Aktürkoglu e já perto do intervalo, novamente em resposta a uma tentativa do avançado turco. Pelo meio ainda travou um livre de Kökcü logo após a expulsão de Cubarsí. Na segunda parte continuou a segurar os alicerces com mais um par de defesas preciosas. «No pasarán.»

O MOMENTO: golo de Raphinha. MINUTO 61

O Benfica parecia ter o jogo na mão como nunca e as grandes figuras do Barça pareciam estar a ser bem anuladas. Mas perante jogadores assim qualquer erro pode ser fatal. António Silva que o diga, quando entregou a bola ao brasileiro, que voltou a decidir um Benfica-Barcelona.

OUTROS DESTAQUES

Pavlidis: terminou a primeira parte com uma mão-cheia de remates. Correu muito para fechar e para forçar o erro alheio, como aconteceu na jogada que originou a expulsão de Cubarsí, que rasteirou o avançado grego do Benfica a centímetros da grande-área blaugrana. Combinou igualmente bem com os companheiros de equipa e por pouco não serviu Aktürkoglu para o primeiro golo do jogo logo nos segundos iniciais. Na etapa complementar teve duas grandes ocasiões para marcar, mas numa foi perdulário e na outra exigia-se que fosse mais lesto.

Trubin: regressou à equipa após dois jogos em que foi rendido por Samuel Soares. Aos 12 minutos assinou um dos momentos da noite, quando travou três tentativas seguidas do ataque culé. Teve menos trabalho do que Szczesny, mas nem por isso teve de estar menos atento. Mostrou a serenidade que por vezes lhe parece faltar e a forma inteligente com que jogou fora dos postes evitou que várias bolas entrassem nas costas dos defesas.

Raphinha: um dos mais perigosos do Barcelona, tal como já o havia sido na partida de janeiro que foi resolvida pelo ex-Sporting e V. Guimarães. Faltou-lhe definir melhor em várias jogadas numa noite em que não deu um minuto de descanso a Tomás Araújo até à saída do defesa das águias, mas puniu um erro de António Silva para gelar a Luz à passagem da hora de jogo e voltar a ser decisivo num Benfica-Barcelona.