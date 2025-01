Poupado no último jogo do Benfica devido um problema muscular, Ángel Di María começa o jogo com o Barcelona no banco de suplentes.

O extremo argentino é preterido nas opções iniciais de Bruno Lage, tal como Leandro Barreiro, autor de um hat-trick no jogo do passado fim de semana com o Famalicão.

O regresso de Fredrik Aursnes ao onze inicial do Benfica é a única novidade comparativamente com a partida anterior.

ONZE DO BENFICA: Trubin; Tomás Araújo, António Silva, Otamendi e Carreras; Florentino, Aursnes e Kökcü; Akturkoglu, Pavlidis e Shjelderup.

Onze do Barcelona: Szczesny; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araújo e Álex Baldé; Marc Casadó, Pedri e Gavi; Lamine Yamal, Robert Lewandowski e Raphinha.