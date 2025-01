O Benfica tem quatro jogadores em perigo de exclusão para a última jornada da Liga dos Campeões.

As principais preocupações residem no meio-campo, com os médios Florentino, Fredrik Aursnes e Orkun Kökcü. Também o lateral-esquerdo Álvaro Carreras já soma dois amarelos na competição. Assim, o quarteto pode falhar a deslocação a Turim, para defrontar a Juventus, caso veja o terceiro amarelo na prova diante do Barcelona, esta terça-feira, no Estádio da Luz (20h00).

Kaboré era outro jogador do plantel que estava em risco de exclusão, mas já deixou o Benfica, estando a representar atualmente as cores do Werder Bremen.

Esta é a reta final e decisiva para o apuramento do Benfica para os oitavos de final da Liga dos Campeões. A equipa portuguesa ocupa o 15.º lugar, com dez pontos.