O Benfica inscreveu todos os jogadores do plantel na lista da UEFA.

Os reforços de inverno Rafa Silva e Sidny Lopes Cabral entram nas opções de José Mourinho para a Liga dos Campeões. Já Rafael Obrador, que foi emprestado aos italianos do Torino no mercado de janeiro, saiu da lista de inscritos.

Desta forma, o Benfica ficou ainda com duas vagas livre na lista A, visto que inscreveu 22 jogadores de um máximo de 24.

Jogadores como Samuel Soares, Alexander Bah, Richard Ríos e Dodi Lukebakio, apesar de estarem lesionados, mantêm-se nos nomes registados na lista A dos encarnados. Joshua Wynder e Nuno Félix, também lesionados, são opções através da lista B.

O Benfica vai defrontar o Real Madrid no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões a 17 e 25 de fevereiro. A primeira mão será disputada na Luz.