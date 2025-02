O Benfica vai apresentar-se de início frente ao Mónaco com seis alterações relativamente à equipa que Bruno Lage apresentou diante do Santa Clara nos Açores no passado sábado.

Aursnes é a principal novidade nas opções iniciais. O médio norueguês recuperou da lesão muscular contraída no jogo da 1.ª mão há uma semana e junta-se a Leandro Barreiro e a Kökcü (suplente utilizado no último encontro) no meio-campo dos encarnados.

Tomás Araújo, poupado no jogo dos Açores devido a problemas físicos, também é titular.

KïkcüAktürkoglu, Pavlidis, Schjelderup constituem os outros regressos ao onze do Benfica frente ao Mónaco, jogo que pode acompanhar no AO VIVO DO MAISFUTEBOL.

Onze do Benfica: Trubin; Tomás Araújo, António Silva, Otamendi e Carreras; Leandro Barreiro, Aursnes e Kökcü; Aktürkoglu, Pavlidis e Schjelderup.

Onze do Mónaco: Majecki; Diatta, Kehrer, Singo, Mawissa e Caio Henrique; Akliouche, Camara e Ben Seghir; Minamino e Embolo.