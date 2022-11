O treinador do Maccabi Haifa, Barak Bakhar, deseja que o fator casa possa fazer a diferença diante do Benfica. O clube israelita ainda luta pelo terceiro lugar no Grupo H da Liga dos Campeões e precisa da vitória para sonhar com a ida para a Liga Europa.

Na conferência de imprensa de antevisão à partida, o técnico do Maccabi disse ainda esperar que o Paris Saint-Germain «faça o seu papel» e trave a Juventus, deixando, contudo, rasgados elogios às águias.

«Apesar de o Benfica ser, neste momento, uma das melhores equipas na Europa, espero que o nosso estádio possa fazer a diferença», disse.

Bakhar admite que o Benfica «pode criar situações de perigo a qualquer momento» e que «chega a Israel em forma e com confiança», esperando um jogo difícil, no qual o ambiente no estádio pode ajudar.