Javi García, antigo jogador do Benfica, analisou o próximo confronto entre os encarnados e Barcelona, para a Liga dos Campeões, e recordou alguns momentos que viveu no clube da luz.

«É o clube do país, não há equipa maior. Em todos os sentidos da palavra. Tem o maior número de adeptos, o maior número de sócios, a maior massa social», afirmou o antigo médio e adjunto das águias, numa entrevista ao Sport.

Questionado sobre se a maldição de Béla Guttmann ainda resiste no balneário, o espanhol refere que «quando se é jogador, não se pensa nisso, cada jogo é diferente e, no final, tudo depende do que se faz em campo», mas atira que «com o passar do tempo, está a ganhar mais força» para adeptos e jornalistas, no entanto, «como jogador joga-se e não se pensa nisso».

Sobre o próximo jogo entre águias e «culés», Javi não prevê um jogo com tantos golos como o anterior (4-5), isto porque é uma eliminatória e haverá uma segunda mão. Contudo, dá o favoritismo aos encarnados graças ao fator «casa», mas diferente no jogo da segunda mão. «Vejo a eliminatória bastante equilibrada. Vejo até o Benfica como favorito! O Benfica tem muito orgulho e o público é muito unido. O que tenho a certeza é que vão conseguir um bom resultado em casa. Já estou a sentir o cheiro... Depois, no segundo jogo, em Barcelona, vão ter dificuldades, mas vão conseguir passar a eliminatória.»

«Estou na Luz praticamente todos os jogos. Será a minha maneira de ver o futebol, mas temos de jogar a trezentos por cento e quando jogas em casa e o fazes desde o primeiro momento... Se tiveres em conta que há um segundo jogo... Com o Barça, se os assustares desde o primeiro momento e se ficares no meio-campo deles, se fores corajoso… É a forma como vejo o futebol, mas o Barça pode sofrer, tem jogadores que não têm muita experiência nestes jogos», acrescentou.

Javi García não esconde o apreço que tem com a jovem estrela do Barça, Lamine Yamal, e refere que é «sem dúvida um vencedor da Bola de Ouro».

O antigo jogador de 38 anos, não dá favoritismos sobre quem vencerá a «orelhuda». «O Real Madrid, independentemente da situação em que se encontra, está sempre lá. O Liverpool vai acabar por cair. O PSG também. O Atlético, sei que vai jogar contra o Madrid, como outra final... É muito difícil, veremos.»