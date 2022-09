O Benfica venceu o Rangers na noite desta terça-feira, por 3-2, no Ibrox Park, em Glasgow, Escócia, no duelo da primeira mão da segunda eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões feminina.

A equipa comandada por Filipa Patão esteve a perder, conseguiu dar a volta ao marcador, ainda consentiu o 2-2, mas garantiu a vitória num golo caricato, fruto de uma infelicidade da guarda-redes das escocesas, Victoria Esson.

Aos 25 minutos, Kayla McCoy deu vantagem ao Rangers, com um cabeceamento na área, após cruzamento de Brogan Hay.

A resposta da equipa portuguesa surgiu aos 37 minutos, com um grande pontapé de Ana Vitória, que rematou de pé esquerdo na área após uma combinação de Cloé Lacasse que desorganizou as marcações da defensiva do Rangers.

Para a segunda parte, Daniela Silva saiu e entrou Nycole Raysla e o Benfica chegou à vantagem aos 56 minutos, com Ana Vitória a bisar. Após um cruzamento da esquerda para a direita da, a brasileira de 22 anos recebeu, puxou do pé direito para o esquerdo perante uma adversária e rematou com potência e colocação ao canto superior contrário.

O Rangers, porém, chegou ao 2-2 praticamente no lance seguinte e McCoy não ficou atrás de Ana Vitória, bisando também na partida. Lançada com um passe longo nas costas da defensiva encarnada, a jamaicana de 26 anos rematou cruzado para bater de novo Rute Costa.

O lance que faria a diferença, por fim, aconteceu aos 78 minutos, de forma caricata. O Benfica beneficiou de um canto do lado esquerdo do ataque, Pauleta cabeceou, a bola ganhou altura ao bater numa jogadora do Rangers que tentava cortar e foi na direção da baliza, com Esson a agarrar a bola, mas a entrar com ela na baliza, ultrapassando a linha na totalidade.

O jogo ficou ainda marcado pelo regresso da internacional portuguesa Jéssica Silva à competição quase um mês depois de lesão: entrou aos 82 minutos de jogo.

A decisão da passagem à fase de grupos para o Benfica é feita com a receção ao Rangers, no jogo da segunda mão, marcado para a próxima quarta-feira, dia 28 (19h30).

Na fase de grupos, a disputar por 16 clubes, já estão apurados diretamente o Lyon, o Barcelona, o Chelsea e o Wolfsburgo, faltando mais 12 clubes desta eliminatória de apuramento.