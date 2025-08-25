O esloveno Slavko Vincic foi o árbitro nomeado pela UEFA para apitar o Benfica-Fenerbahçe, da 2.ª mão do play-off de acesso à fase de liga da Liga dos Campeões.

Trata-se de um árbitro de má memória para os encarnados. A última vez que o juiz de 45 anos apitou o Benfica foi no Mundial de Clubes, aquando da eliminação frente ao Chelsea, nos oitavos de final.

Curiosamente, os encarnados nunca venceram com Slavko Vincic como árbitro: registaram três empates (1-1 em 2018 na visita ao Fenerbahçe, 0-0 em 2021 no reduto do PSV e 2-2 na receção ao Ajax em 2022).

A equipa de arbitragem é totalmente eslovena, com Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic como árbitros assistentes e David Smajc na função de quarto árbitro. Já Alen Borosak, foi o VAR nomeado, com o auxílio de Dragoslav Peric.

Depois do empate a zero na Turquia, o Benfica decide a presença na Champions na Luz, esta quarta-feira, a partir das 20h00.