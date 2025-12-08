Champions: árbitro do Benfica-Fenerbahçe volta à Luz
Slavko Vincic nomeado pela UEFA para a receção dos encarnados ao Nápoles
Slavko Vincic nomeado pela UEFA para a receção dos encarnados ao Nápoles
O esloveno Slavko Vincic, que esta época já esteve no Benfica-Fenerbahçe, foi o árbitro nomeado para a receção dos encarnados ao Nápoles, na quarta-feira, na sexta jornada da fase de liga da Champions.
O juiz de 46 anos, internacional desde 2010, vai contar com os assistentes Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic, enquanto o alemão Christian Dingert é responsável pelo VAR, coadjuvado pelo inglês Stuart Attwell.
Além de ter apitado o jogo do play-off com o Fenerbahçe, que terminou com vitória das águias por 1-0, Vincic já apitou o Benfica em mais três jogos da Liga dos Campeões: Ajax (2-2, 2021/22), PSV (0-0, 2021/22) e Fenerbahçe (1-1, 2018/19).
O esloveno dirigiu ainda a derrota dos encarnados nos oitavos de final do Mundial de clubes, frente ao Chelsea (4-1, no prolongamento).
Com apenas três pontos, o Benfica é 30.º classificado na Liga dos Campeões, enquanto o Nápoles segue em 20.º, com sete. O encontro na Luz tem pontapé inicial marcado para as 20h00 de quarta-feira.