O Benfica recebe o Inter de Milão, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, a 11 de abril, uma terça-feira, no Estádio da Luz (20h00). As datas e horas dos quartos de final foram confirmadas esta sexta-feira pelo Maisfutebol, horas após o sorteio, devendo em breve ser oficializadas pela UEFA.

A segunda mão, em Itália, joga-se a 19 de abril, quarta-feira.

A primeira mão, na Luz, acontece após a jornada de Benfica-FC Porto na I Liga, ficando nesta altura por perceber em que dia será o clássico, que respeita à 27.ª jornada. De acordo com o Regulamento de Competições da Liga, os encarnados têm mesmo direito, sem necessidade de acordo do adversário, à antecipação do jogo para a sexta-feira anterior ao duelo europeu.

Entretanto, o Inter já oficializou as datas dos jogos com as águias.

O sorteio da Champions, realizado esta manhã em Nyon, na Suíça, ditou que o vencedor da eliminatória entre o Benfica e o Inter defronte, nas meias-finais, o vencedor do Milan-Nápoles.

DATAS E HORÁRIOS DOS QUARTOS DE FINAL

1.ª Mão

11 Abril (3.ª Feira): Benfica-Inter; Manchester City-Bayern

12 Abril (4.ª Feira): Real Madrid-Chelsea; Milan-Nápoles

2.ª Mão

18 Abril (3.ª Feira): Chelsea-Real Madrid; Nápoles-Milan

19 Abril (4.ª Feira): Inter-Benfica; Bayern-Manchester City