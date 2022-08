O Benfica vai defrontar o Dínamo Kiev no playoff de apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões 2022/23. A equipa portuguesa afastou o Midtjylland, os ucranianos ultrapassaram o Fenerbahçe de Jorge Jesus e o Strum Graz.

Nesta quarta-feira, a UEFA divulgou as datas dos jogos do playoff. Assim, o Dínamo Kiev recebe o Benfica a 17 de agosto (20h00). O jogo será realizado no Stadion Miejski, em Lodz, Polónia, face ao cenário de guerra na Ucrânia.

O jogo da segunda mão está agendado para 23 de agosto (20h00), no Estádio da Luz.