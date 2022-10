A Polícia de Segurança Pública (PSP) informou esta segunda-feira que o trânsito nas imediações do Estádio da Luz vai estar condicionado na terça-feira devido à realização do Benfica-Juventus, jogo da 5.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, agendado para as 20h00.

Em comunicado, a PSP adianta que haverá condicionamentos temporários na Avenida do Colégio Militar (das 17:30 às 19:30), na Rua Galileu Galilei (das 17:30 às 19:30) e na Avenida Lusíada (das 18:00 às 18:45).

O trânsito vai estar igualmente condicionado nas Ruas Ernâni Lopes (das 18:00 às 18:45), João de Freitas Branco e Frei Luís de Granada/Rotunda Cosme Damião (das 18:00 às 18:45) e na Avenida Machado Santos (das 18:00 às 19:00).

Na Avenida Condes de Carnide, junto ao Centro Colombo (sentido Amadora-Lisboa), o condicionamento vai ser entre as 17:30 e as 20:00.