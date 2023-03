A receção do Benfica ao Inter de Milão a 11 de abril, uma terça-feira, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, garante aos encarnados o direito de escolha pela data do clássico com o FC Porto, da 27.ª jornada da I Liga.

O clássico entre águias e dragões na Luz antecede a receção dos comandados de Roger Schmidt ao Inter. Ora, uma vez que o jogo europeu é na terça-feira, os regulamentos permitem que o Benfica jogue o duelo anterior à participação internacional na sexta-feira.

Esta possibilidade está plasmada na alínea b do artigo 44.º do Regulamento de Competições da Liga, que refere que «quando um clube, participantes nas competições da UEFA, tenha de disputar um jogo dessa competição à terça-feira tem direito, sem necessidade de acordo do clube adversário, à antecipação para sexta-feira do jogo da jornada anterior a essa participação internacional».

Nesta altura, ainda só são conhecidas as datas e os horários até à jornada 25.

Depois de receber o Inter, o Benfica visita o Desportivo de Chaves (28.ª jornada). Após o encontro da segunda mão em Itália, agendado para dia 19 (quarta-feira), os encarnados recebem o Estoril (29.ª jornada)

De resto, o Benfica pode também exercer outra opção, em relação ao jogo com os transmontanos. Uma vez que o jogo europeu em Itália acontece na quarta-feira, as águias têm direito de antecipar o jogo em Chaves para sábado, de acordo com a alínea c do mesmo regulamento: «Quando um clube, participante nas competições da UEFA, tenha de disputar um jogo dessa competição à quarta-feira tem direito, sem necessidade de acordo do clube adversário, à antecipação para sábado do jogo da jornada anterior a essa participação internacional».