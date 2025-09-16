Um autêntico escândalo na Luz! O Benfica perdeu com estrondo, por 3-2, na estreia na Liga dos Campeões, frente ao Qarabag.

Os encarnados abriram o marcador por Berrenechea logo aos 6 minutos de jogo e aos 16 chegaram ao segundo, por Pavlidis. O pior veio depois. Uma hecatombe, com os azeris a darem a volta ao resultado de forma incrível.

Benfica-Qarabag: ficha e filme do jogo

Leandro Andrade reduziu à passagem da meia hora de jogo e, no início da segunda parte, aos 49m, Durán (ex-Portimonense) fez o golo do empate. A machadada final surgiria aos 86 minutos, num golo apontado por intermédio de Kashchuk.