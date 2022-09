O alemão Felix Zwayer foi nomeado pela UEFA para apitar a deslocação do Benfica ao terreno da Juventus, esta quarta-feira.

O árbitro germânico vai ser auxiliado pelos compatriotas Stefan Lupp e Marco Achmüller em Turim. Bastian Dankert fica responsável pelo VAR.

Trata-se de um reencontro de Zwayer com os encarnados, depois de ter dirigido o encontro da primeira mão do play-off de acesso à fase de grupos da Champions, frente ao Dínamo de Kiev, que o Benfica venceu por 2-0, em Lodz. O juiz, de resto, também já esteve envolvido num episódio polémico com o treinador das águias, Roger Schmidt, quando este orientava o Leverkusen.

À partida para a segunda jornada, o Benfica lidera o grupo H com os mesmos três pontos do Paris Saint-Germain, enquanto a Juventus e o Maccabi Haifa ainda não somaram qualquer ponto.