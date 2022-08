Se passar o Midtjylland, o Benfica vai defrontar o Dínamo de Kiev ou o Sturm Graz no play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, ditou o sorteio realizado esta terça-feira em Nyon, na Suíça.



Caso os encarnados superem a terceira pré-eliminatória, os dois jogos do play-off vão ser transmitidos na TVI e no Maisfutebol.



[em atualização]