O Fenerbahçe divulgou, esta terça-feira, os convocados para o jogo com o Benfica, da 2.ª mão do play-off de acesso à fase de liga da Liga dos Campeões.

Entre os 24 eleitos por José Mourinho está o internacional português Nélson Semedo, assim como Anderson Talisca, também ele antigo jogador dos encarnados. Mantêm-se os 22 jogadores que estiveram na ficha de jogo em Istambul, aos quais se somam o guarda-redes Tarik Çetin e o médio Ismail Yüksek.

O Benfica recebe o Fenerbahçe na Luz, esta quarta-feira, a partir das 20h00. Na 1.ª mão, as equipas empataram a zero.

Confira a lista de convocados do Fenerbahçe:

Guarda-redes: Irfancan Egribayat, Dominik Livakovic e Tarik Çetin.

Defesas: Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çaglar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yigit Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown e Levent Mercan.

Médios: Ismail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartug Elmaz, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Irfan Kahveci.

Avançados: Oguz Aydin, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran.