Champions: golo de Trubin eleito o segundo melhor da fase de liga
Guarda-redes do Benfica só foi superado por Marcus Rashford
O golo de Anatoliy Trubin na vitória do Benfica sobre o Real Madrid (4-2) foi eleito o segundo melhor da fase de liga da Champions para os adeptos, só atrás do remate certeiro de Marcus Rashford, no Newcastle-Barcelona.
A completar o pódio, ficou Chiquinho, o médio português do Olympiakos que apontou um golaço ao Real Madrid.
Ainda no top-10, está Vitinha, com o golo marcado de fora da área no Parc des Princes, diante do Tottenham.
