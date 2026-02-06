O golo de Anatoliy Trubin na vitória do Benfica sobre o Real Madrid (4-2) foi eleito o segundo melhor da fase de liga da Champions para os adeptos, só atrás do remate certeiro de Marcus Rashford, no Newcastle-Barcelona.

A completar o pódio, ficou Chiquinho, o médio português do Olympiakos que apontou um golaço ao Real Madrid.

Ainda no top-10, está Vitinha, com o golo marcado de fora da área no Parc des Princes, diante do Tottenham.

