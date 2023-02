O Benfica defronta o Club Brugge esta quarta-feira, a partir das 20 horas, na Bélgica, no estádio Jan Brydel, em Bruges, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Os encarnados, que foram primeiros classificados na fase de grupos, defrontam uma equipa que defrontou o FC Porto na primeira fase, tendo ganho no Dragão por 4-0 e perdido pelo mesmo resultado na Bélgica.

Para este encontro, Roger Schmidt anunciou que Rafa e Gonçalo Ramos «não estão a 100 por cento, mas estão prontos» para ir a jogo, sendo que o técnico alemão não deve fazer grandes mexidas em relação ao encontro da Taça de Portugal, em Braga, da passada quinta-feira.

O italiano Davide Massa é o árbitro do jogo, que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol, com os principais lances em vídeo e tudo o que vai tornear o encontro.

Veja, na galeria associada, o onze provável do Benfica.