O Benfica recebe os israelitas do Maccabi Haifa na noite desta terça-feira, no Estádio da Luz, em jogo da primeira jornada do grupo H da Liga dos Campeões.

Depois da vitória de sexta-feira ante o Vizela, que permitiu manter a liderança isolada e o registo 100 por cento vitorioso na Liga portuguesa, os comandados de Roger Schmidt entram em ação na fase de grupos da prova europeia ante um adversário que também teve de passar por eliminatórias para chegar à fase de grupos.

Se o Benfica teve de superar duas eliminatórias prévias, ante Midtjylland e Dínamo Kiev, o Maccabi deixou para trás o campeão grego, o cipriota e o sérvio, respetivamente Olympiakos, Apollon e Estrela Vermelha.

Nesta altura, com três jornadas disputadas no seu campeonato, a equipa comandada por Barak Bakhar tem nove pontos, os mesmos do Maccabi Tel Aviv, no topo da tabela.

Lucas Veríssimo, João Victor e Morato, por lesão, são ausências no Benfica. Quanto ao onze inicial provável, que pode ver na galeria associada, Schmidt não deverá fugir das escolhas apresentadas ante o Vizela.

Siga o Benfica-Maccabi Haifa, ao minuto, no Maisfutebol.