O Benfica visita, esta quarta-feira, o Inter de Milão, em jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Depois da derrota por 2-0 na Luz, os encarnados vão ter de operar uma «remontada» no Giuseppe Meazza para poder estar nas meias-finais da prova milionária.

Ao contrário do que aconteceu no jogo da primeira mão, Roger Schmidt já pode contar com Nico Otamendi, que cumpriu um jogo de castigo. O defesa argentino, recorde-se, ficou ligado ao último jogo das águias, em Chaves, com um erro que abriu caminho à terceira derrota consecutiva.

A precisar de marcar - no mínimo - dois golos, espera-se que Schmidt aposte num onze ofensivo. Veja o onze provável na galeria associada.

O jogo tem início marcado para as 20h00 e vai ser transmitido pela TVI e acompanhado AO MINUTO pelo Maisfutebol.