A TVI transmite seis jogos, um por cada jornada, das equipas portuguesas na fase de grupos: dois do Benfica, dois do FC Porto e dois do Sporting de Braga.

O primeiro deles é já esta noite, com a receção dos bracarenses ao Nápoles, para o grupo C (20h00).

Os dois encontros seguintes vão ser os do Benfica, na 2.ª e 3.ª jornada do grupo D, ante Inter e Real Sociedad.

Segue-se a transmissão da visita do Sp. Braga ao Real Madrid na 4.ª jornada.

Os jogos da 5.ª e 6.ª jornada em sinal aberto vão ser do grupo H, a deslocação do FC Porto a Barcelona e a receção ao Shakhtar.

1.ª JORNADA (20 setembro)

Sp. Braga-Nápoles

2.ª JORNADA (3 outubro)

Inter de Milão-Benfica

3.ª JORNADA (24 outubro)

Benfica-Real Sociedad

4.ª JORNADA (8 novembro)

Real Madrid-Sp. Braga

5.ª JORNADA (28 novembro)

Barcelona-FC Porto

6.ª JORNADA (13 dezembro)

FC Porto-Shakhtar Donetsk