Declarações do jogador do Benfica, Samuel Dahl, à SportTV, após a derrota por 1-0 ante o Real Madrid, no jogo da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões:

O que não correu tão bem em relação ao jogo na fase de liga:

«É difícil responder o que correu mal, ainda não olhei para nada, jogámos contra uma equipa muito boa. Em relação ao último jogo, talvez tenhamos forçado mais no último jogo, que era só um jogo, agora são dois jogos, vamos lutar para nos tentarmos qualificar no próximo jogo.»

Tudo em aberto:

«Sim, claro, temos 90 minutos, está 1-0, no último jogo marcámos quatro, claro que é possível.»

Encarar diretamente Vinicius e Mbappé:

«São dois jogadores de topo mundial, é muito difícil, gosto de competir contra os melhores.»

Caso de alegado racismo:

«Não posso responder, não ouvi nada, não estava lá, ele marcou um bom golo, mas foi um pouco desrespeitoso para com os benfiquistas, na direção dos benfiquistas e para connosco.»