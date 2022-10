Paulo Futre viveu nesta quarta-feira um dia de emoções fortes no Estádio da Luz, sobretudo, antes do jogo entre o Benfica e o Paris Saint-Germain.

O antigo internacional português «quase ia preso» para ir pedir um autógrafo a Lionel Messi (como pode ver no vídeo associado a este artigo), e no final falou sobre o quão especial foi o momento para ele, recordando… Maradona.

«Modéstia à parte, só vi dois canhotos que me pareceram muito melhores do que eu: os dois argentinos», escreveu nas redes sociais, explicando o que une Messi e Maradona na sua vida.

«Diego Maradona foi o único jogador a quem pedi um autógrafo para mim, quando partilhámos equipa na seleção do mundo em 1987. Hoje [quarta-feira], pedi o segundo a Leo Messi», escreveu nas redes sociais.

Modestia aparte, solo he visto dos zurdos que me parecieran mucho mejores que yo. Los dos argentinos.



Diego Maradona fue el único jugador a la que le pedí un autógrafo para mi, cuando compartimos equipo en la Selección del Mundo en 87.



Hoy he pedido el segundo a Leo Messi. pic.twitter.com/4MrtIsq84N