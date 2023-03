O Benfica fica a conhecer, esta sexta-feira, a partir das 11 horas, em Nyon, na Suíça, o adversário nos quartos de final da Liga dos Campeões e o caminho até à final, num sorteio que pode assistir AO VIVO e acompanhar aqui, no minuto a minuto do Maisfutebol.

Os encarnados vão a sorteio com o atual campeão europeu, o Real Madrid, além dos italianos do Nápoles, do Inter e do Milan, dos ingleses do Manchester City e do Chelsea e dos alemães do Bayern Munique.

O sorteio tem apenas um condicionalismo. Qualquer equipa pode calhar com outra, mas Milan e Inter têm de alternar jogos em casa: ou seja, um tem de jogar a primeira mão em casa e o outro fora, uma vez que partilham San Siro e não pode haver jogos no mesmo recinto no espaço de 24 horas. Por regulamento, terá de ser o Inter a ter de mudar datas, pois o Milan, como campeão italiano, tem prioridade. Pode calhar uma com a outra.

Para além dos jogos de quartos de final, serão também sorteadas as meias-finais, pelo que o caminho rumo a Istambul ficará definido.

Um terceiro sorteio é também feito, para determinar quem será a equipa da casa no jogo decisivo na capital turca, por razões administrativas.

As datas até à final:

Quartos de final, 1.ª mão: 11 e 12 de abril

Quartos de final, 2.ª mão: 18 e 19 de abril

Meias-finais, 1.ª mão: 9 e 10 de maio

Meias-finais, 2.ª mão: 16 e 17 de maio

Final: 10 de junho