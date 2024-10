Depois da goleada aplicada pelo Benfica ao Atlético de Madrid na noite desta quarta-feira, por 4-0, várias dezenas de adeptos benfiquistas despediram-se de adeptos do Atlético de Madrid a cantar por… João Félix.

O futebolista português, que saiu do Benfica para o Atlético de Madrid no verão de 2019 após brilhar pelos encarnados na época 2018/19 (a que deu título nacional com Bruno Lage ao comando), não teve uma passagem estável pelo clube espanhol e, após o desfecho desta noite, os portugueses cantaram pelo compatriota, na direção dos apoiantes da equipa de Madrid.

«Félix, Félix, Félix», cantou-se, como pode ser constatado por um vídeo que começou a circular na noite desta quarta-feira, na rede social X.