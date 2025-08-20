Fenerbahçe-Benfica (ONZES): Lage lança Florentino e Aktürkoglu
Já são conhecidos os onzes iniciais das duas equipas
Já são conhecidos os onzes iniciais das duas equipas
Benfica e Fenerbahçe disputam uma vaga na fase de Liga da Champions. Na primeira mão do play-off de acesso, nesta quarta-feira, as duas equipas defrontam-se pelas 20 horas no estádio do clube turco, mais conhecido por Kadikoy.
Já são conhecidas as escolhas de Bruno Lage e José Mourinho. O técnico do Fenerbahçe repetiu o mesmo onze da segunda mão da 3.ª pré-eliminatória, diante do Feyenoord.
Já Bruno Lage aposta em Florentino Luís e Kerem Aktürkoglu de início, preterindo Andreas Schjelderup e Franjo Ivanovic em relação ao último jogo.
FENERBAHÇE: Egribayat, Mert Muldur, Milan Skriniar, Oosterwolde, Nélson Semedo, Fred, Sofiane Amrabat, Archie Brown, Szymanski, Jhon Durán e Youssef En-Nesyri.
BENFICA: Trubin, Amar Dedic, António Silva, Nico Otamendi e Samuel Dahl; Florentino, Enzo Barrenechea; Aursnes, Richard Ríos e Kerem Aktürkoglu; Vangelis Pavlidis.
Acompanhe o duelo AO VIVO com o Maisfutebol, a partir das 20 horas.