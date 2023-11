Declarações do futebolista do Benfica, Florentino, à DAZN, após o empate ante o Inter de Milão (3-3), em jogo da 5.ª jornada do grupo D da Liga dos Campeões:

«Nunca é fácil, era uma vitória que estávamos muito à procura na Champions e creio que fizemos tudo certo durante o jogo. Fomos uma equipa equilibrada, que soube atacar, que soube defender, mas nas oportunidades que eles tiveram, foram fatais e conseguiram fazer golos.»

«É desapontante, porque queríamos mais deste jogo. São detalhes, se calhar temos de estar mais atentos da próxima vez. Isto é Champions, cada detalhe paga-se caro. Demos o máximo dentro de campo, fizemos tudo.»