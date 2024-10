Declarações do jogador do Benfica, Florentino, à SportTV, após a vitória por 4-0 ante o Atlético de Madrid, em jogo da 2.ª jornada da fase de liga da Champions:

«Acima de tudo, muito importante os três pontos e o que nós fizemos. Cada pessoa, cada jogador contribuiu para que fosse possível. Quando a individualidade aparece, o coletivo aparece e conseguimos cumprir à risca o plano que tínhamos para este jogo.»

[4-0 frente a uma equipa como o At. Madrid:] «É uma equipa muito grande e sabíamos da dificuldade que ia ser. Claro que não íamos saber que íamos ganhar 4-0, mas com o decorrer do jogo vimos que era possível, muitas oportunidades. O que fizemos, creio que fizemos bem. Ainda podíamos fazer mais alguns golos, mas o resultado foi muito positivo.»

[Meio-campo:] «A equipa está mais compacta. Quando estamos mais compactos, é mais fácil para mim, para preencher espaços e para o que eu posso fazer: roubar bolas e distribuir para os colegas da melhor forma.»

[Só vitórias com Bruno Lage:] «O nosso foco é esse, ainda há muito jogo e o que queremos é continuar esta senda vitoriosa.»

[O que o Benfica pode fazer na Champions:] «Ainda estamos focados no que aí vem, há muitos jogos pela frente e temos o do campeonato já a seguir.»