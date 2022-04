Declarações do futebolista do Benfica, Gilberto, à CNN Portugal, após a derrota por 3-1 ante o Liverpool, no Estádio da Luz, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Champions:

«Perder em casa nunca é bom, mas fizemos um bom jogo, tivemos oportunidades, na maioria do tempo conseguimos anular as jogadas deles. Infelizmente, é uma grande equipa, muito competente, tiveram oportunidade, souberam matar, fazer o golo, mas não está terminado. Vamos para lá de cabeça erguida e procurar a vitória.»

[Crença na eliminatória:] «Com certeza, sempre acreditamos, chegamos até aqui porque acreditámos em nós e os adeptos também. Vai ser difícil, como hoje, mas sabemos que temos potencial para fazer um grande jogo.»