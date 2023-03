O futebolista do Inter de Milão, Hakan Çalhanoglu, está com uma «distensão muscular no adutor da coxa direita», anunciou esta quinta-feira o clube italiano.

O clube de Milão não detalha o tempo de paragem, mas o internacional turco é praticamente carta fora do baralho para o jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, frente ao Benfica, a 11 de abril, na Luz.

«Hakan Çalhanoglu foi submetido a testes clínicos instrumentais esta manhã no Instituto Humanitas em Rozzano. Para o médio, há uma distensão muscular no adutor da coxa direita. O seu estado de saúde será reavaliado nos próximos dias», refere o Inter, sem mais, em nota oficial.

O médio ofensivo de 29 anos é uma das peças preponderantes na equipa comandada por Simone Inzaghi. Em 2022/23, leva 36 jogos pelo clube, com três golos marcados e seis assistências.

O jornal italiano Gazzetta dello Sport adianta que Çalhanoglu deve parar pelo menos 20 dias e que, no melhor cenário, está disponível para o segundo jogo contra a equipa comandada por Roger Schmidt.

A segunda mão entre Benfica e Inter é a 19 de abril, em Milão.