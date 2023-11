O futebolista do Benfica, João Mário, tornou-se esta quarta-feira o quarto português a fazer um hat-trick num jogo da Liga dos Campeões.

João Mário fez, aos cinco, 13 e 34 minutos, os golos do Benfica ante o Inter de Milão, no Estádio da Luz, na 5.ª jornada do grupo D.

O jogador de 30 anos junta-se a uma lista de portugueses que conta com Cristiano Ronaldo, Rui Pedro e Diogo Jota.

É o 11.º hat-trick de um jogador português na Champions, sendo que Cristiano Ronaldo fez oito dos anteriores dez (sete pelo Real Madrid, um pela Juventus) e Rui Pedro (pelo Cluj) e Diogo Jota (pelo Liverpool) um cada.

Além deste feito quanto a jogadores portugueses, este é também o primeiro hat-trick da carreira de João Mário e o primeiro hat-trick de um jogador do Benfica no formato em vigor da Champions, desde 1992/93.