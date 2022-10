Após o empate no Parque dos Príncipes (1-1), João Mário falou aos microfones da TNT Sports e as «picardias» com Neymar durante o jogo foram tema de conversa. O médio do Benfica enalteceu a qualidade do brasileiro do Paris Saint-Germain, mas apontou-lhe um defeito.

«Ele joga muito, mas é chato para caramba dentro de campo [risos]. É um dos melhores jogadores do mundo, muito talentoso, acho que tem a necessidade de se picar com os jogadores dentro de campo, perfeitamente normal. Acima de tudo, é um prazer para nós jogar contra ele, porque é alguém diferenciado e conseguimos ver isso nos dois jogos», disse o internacional português.

O Benfica precisa de apenas um ponto para se apurar para os oitavos de final da Liga dos Campeões, mas o camisola 20 dos encarnados garante que «está tudo em aberto». Além disso, assumiu que o objetivo do clube é o título de campeão nacional.

«Champions é sempre difícil, sabemos da qualidade das equipas que estão nesta competição. O nosso principal objetivo, claramente, é ganhar o campeonato, que não ganhamos há algum tempo. Se for possível conciliar com uma boa campanha na Champions, perfeito», vincou.