Jurasék, lateral-esquerdo do Benfica, em declarações na flash interview da CNN Portugal, após a derrota por 1-0 frente à Real Sociedad, numa partida da terceira jornada do grupo D da Champions:



«Estou muito feliz por fazer parte do Benfica. Substituir alguém como o Grimaldo é difícil, mas vou continuar a trabalhar para isso e para ser bom para o Benfica.



Posso melhorar para fazer melhor em campo. Apuramento? Está difícil, mas não vamos desistir. Vamos tentar dar o nosso melhor para seguir em frente.»