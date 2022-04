O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, reconheceu esta terça-feira a «boa base» na eliminatória dos quartos de final da Liga dos Campeões, com o triunfo por 3-1 obtido no Estádio da Luz, ante o Benfica, mas sublinhou que, se as águias marcarem um golo primeiro, que o duelo pode mudar.

«Está 3-1 ao intervalo, é tão difícil como um 2-0. É bom, é uma base boa, mas se eles marcam – e sentimo-lo com o Inter – o jogo muda. Sentimos isso lá [ndr: na Luz]. Estávamos a controlar o jogo e, quando o Benfica marcou, a disputa ficou diferente», referiu Klopp, ao final desta manhã, em conferência de imprensa.

«Temos de garantir, amanhã, que eles não querem estar em Anfield. Temos de estar alerta, jogar com aquela raiva positiva, temos de estar prontos. Temos de fazê-los sentir que este é um lugar no qual não querem estar», afirmou, ainda.

«Estivemos bem contra o Benfica [na primeira mão]. Eu gostei. O principal objetivo é ser aquela equipa contra a qual ninguém quer jogar. Agora, entendemos melhor a forma como o Benfica joga. Eles tentaram isolar o Darwin contra o Konaté, também têm o Weigl que liga bem, a velocidade do Rafa. São coisas que sabíamos antes, mas no relvado é diferente. Agora sabemos mais sobre o adversário», referiu.

O Liverpool-Benfica joga-se a partir das 20 horas de quarta-feira, em Anfield. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.