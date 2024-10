Declarações do jogador do Benfica, Orkün Kökcü, à SportTV, após a vitória por 4-0 ante o Atlético de Madrid, em jogo da 2.ª jornada da fase de liga da Champions:

[O que significa o prémio e a vitória:] «Muito feliz, porque no último ano tive tempos difíceis aqui, agora posso dizer que realmente amo jogar aqui, temos uma equipa fantástica, staff fantástico, foi uma vitória boa, muito importante, agora focar na Liga.»

[Jogador diferente com Bruno Lage:] «Não quero falar do treinador anterior, foco no futuro e posso dizer que adoro jogar neste sistema, amo ser um jogador de futebol agora.»

[Champions:] «Temos ambições, mas é jogo a jogo, ver se podemos ganhar e olhar para o futuro.»

[Adeptos:] «Foram incríveis, agradecemos o apoio.»