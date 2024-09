O Benfica estreia-se na edição 2024/25 da Liga dos Campeões já esta quinta-feira, mas Bruno Lage mostrou-se despreocupado quanto à importância do jogo para o futuro do clube.

Os encarnados atravessam uma fase de instabilidade, não só futebolística, mas também a nível diretivo, algo que o treinador remeteu para segundo plano.

«Não tenho tempo para perder com essas questões. O meu tempo é tão curto, é sair de um jogo e preparar a equipa para vencer. A ambição que tenho é que a equipa tenha dinâmica de vitória, que vá atrás e procure a cultura de vitória que dê sequência ao trabalho. A equipa tem é de se focar no que tem a fazer amanhã no campo», atirou o técnico das águias, na conferência de imprensa realizada em Belgrado.

Lage confessou ainda que «tem sido fácil» blindar os jogadores das «politiquices» que rodeiam o clube.

«Tem sido fácil. Direcionamos a nossa atenção para o trabalho e os atletas têm essa experiência. Temos de estar muito focados no que se passa no nosso dia a dia, no treino, nas análises, na informação que passamos aos jogadores, no tempo de qualidade que passamos com eles a criar dinâmicas e comportamentos. Tem sido esse o nosso foco. Saímos do jogo do Santa Clara com comportamentos muito bons, um deles foi ver a equipa com ambição enorme de tentar fazer bem as coisas e vencer. Olhamos para a equipa e vemos que dentro de campo representa aquilo que o nosso clube representa», frisou.

Já quanto ao ambiente que o Benfica vai encontrar no «Marakana», o técnico dos encarnados deixou um repto aos adeptos.

«Para nós, enquanto equipa, é saber e perceber se os nossos [adeptos] se fazem ouvir. Viajamos com os adeptos e é esse apoio que esperamos amanhã, que neste ambiente se façam ouvir e nos apoiem. O que vai fazer crescer a equipa são os jogos, os treinos e o trabalho. As coisas não acontecem sem tempo e nos treinos haverá consolidação e comportamentos. E, claro, a dinâmica de vitória é muito importante. É com esse espírito que a equipa vai encarar o jogo de amanhã, dar continuidade ao trabalho do último jogo», rematou.

O Benfica defronta o Estrela Vermelha esta quinta-feira. Siga o jogo AO MINUTO no Maisfutebol, a partir das 17h45.