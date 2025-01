No rescaldo à fase Liga da Champions, e depois da derrota caseira do Brest com o Real Madrid (0-3), o médio Pierre Lees-Melou foi bastante genuíno quando conheceu os possíveis adversários no playoff de acesso aos «oitavos».

Uma vez que o Brest terminou em 18.º, então pode cruzar com PSG (15.º) ou Benfica (16.º).

«Adversários? Será um prazer continuar em competição. É o PSG ou o Benfica? Oh put***», disse, entre risos, ao Canal+ Foot.

A equipa de Mathias Pereira-Lage – extremo português – ocupa o 8.º lugar da Ligue 1 e defronta o líder PSG na tarde deste sábado (16h), na 20.ª ronda. Em setembro, o Brest foi derrotado, por 3-1.

Quanto à Champions, a dúvida do emparelhamento vai ser dissipada no sorteio de sexta-feira, às 11h.